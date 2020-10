Grande Fratello Vip 5: l’eliminata e i nominati della puntata del 30 ottobre (Di sabato 31 ottobre 2020) Ieri sera in prima serata su Canale 5 è andata in onda la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 5. Alfonso Signori, in compagnia dei due opinionisti Pupo e Antonella Elia, sono tornati a collegarsi in diretta con i vip della Casa per affrontare insieme a loro una lunga diretta di quattro ore. L’esito del televoto ha spiazzato un po’ tutti, così come le nuove nomination. Nel corso del nuovo appuntamento c’è stato spazio anche per un nuovo ingresso, quello di Paolo Brosio. Guenda Goria abbandona la Casa più spiata d’Italia Nel corso della quattordicesima puntata, Alfonso Signorini, ha svelato in diretta l’esito del televoto settimanale che ha portato all’eliminazione inaspettata di Guenda Goria. La ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 31 ottobre 2020) Ieri sera in prima serata su Canale 5 è andata in onda la quattordicesimadelVip 5. Alfonso Signori, in compagnia dei due opinionisti Pupo e Antonella Elia, sono tornati a collegarsi in diretta con i vipCasa per affrontare insieme a loro una lunga diretta di quattro ore. L’esito del televoto ha spiazzato un po’ tutti, così come le nuoveon. Nel corso del nuovo appuntamento c’è stato spazio anche per un nuovo ingresso, quello di Paolo Brosio. Guenda Goria abbandona la Casa più spiata d’Italia Nel corsoquattordicesima, Alfonso Signorini, ha svelato in diretta l’esito del televoto settimanale che ha portato all’eliminazione inaspettata di Guenda Goria. La ...

GrandeFratello : Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi personali. #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP, utenti ammettono di aver creato centinaia di account fake per condizionare il televoto - ivanscalfarotto : Vicino con il cuore alla #Francia ???? e a tutti i francesi e ai valori di libertà e di laicità del grande Paese nost… - mandy___23 : RT @animabuspereunt: “chi è che non sopporti in questa edizione del grande fratello?” ma un televoto per buttare fuori i conduttori no? ah… - CB973R4CHA : RT @annullataa: IL SALVATAGGIO DI ELISABETTA GREGORACI RAPPRESENTA LA SITUAZIONE IN ITALIA. NON IMPORTA QUANTO TU POSSA ESSERE BRAVO E COM… -