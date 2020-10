Grande Fratello, riassunto 30 ottobre: esce Guenda, scontri in puntata (Di sabato 31 ottobre 2020) Grande Fratello Vip, riassunto 30 ottobre: esce Guenda, scontri in puntata. Tantissime emozioni ieri sera, puntata ricca di colpi di scena La puntata si apre con il solito momento di sempre dedicato ad Elisabetta Gregoraci. In primis Alfonso Signorini le fa una sorpresa, facendole vedere i suoi nipoti. Poi fa vedere in casa alcuni commenti … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 31 ottobre 2020)Vip,30in. Tantissime emozioni ieri sera,ricca di colpi di scena Lasi apre con il solito momento di sempre dedicato ad Elisabetta Gregoraci. In primis Alfonso Signorini le fa una sorpresa, facendole vedere i suoi nipoti. Poi fa vedere in casa alcuni commenti … L'articolo proviene da YesLife.it.

GrandeFratello : Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi personali. #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP, utenti ammettono di aver creato centinaia di account fake per condizionare il televoto - ivanscalfarotto : Vicino con il cuore alla #Francia ???? e a tutti i francesi e ai valori di libertà e di laicità del grande Paese nost… - Lucia53738418 : RT @Alessan37056383: RAGAZZI, ADESSO PUNTIAMO TUTTI SU DI VOI. VINCENTE QUESTO GRANDE FRATELLO ANCHE PER LA NOSTRA AMATA GUENDA!?? #GFVIP h… - johnwxsherlock : RT @RamaTrash8: CMQ VOGLIO RIBADIRE UN CONCETTO, CHE PER MOLTISSIMI SARÀ SCONTATO, MA CI TENGO A SCRIVERLO: TOMMASO ZORZI È IL GRANDE FRAT… -