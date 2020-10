Gran Bretagna, il Governo ha ormai deciso: lockdown (Di sabato 31 ottobre 2020) Troppi casi ed una proiezione dello scenario futuro da brividi, il Governo britannico costretto a chiudere tutto. Boris Johnson Fonte GettyLa Gran Bretagna stretta nella morsa del virus, decisa a salvaguardare la salute dei propri cittadini si avvia verso l’inevitabile lockdown. Il primo ministro Boris Johnson, dopo una iniziale fase in cui si è provato a contenere il contagio con misure intermedie, non vede altra via d’uscita che la chiusura totale. Per preservare quindi la salute dei cittadini e probabilmente per avere la possibilità di trascorrere senza ulteriori serrate le feste natalizie. La situazione è davvero al limite, ed alcuni dati in mano alle istituzioni inglesi hanno fornito la proiezione di un eventuale scenario futuro, tenendo presente l’andamento ... Leggi su chenews (Di sabato 31 ottobre 2020) Troppi casi ed una proiezione dello scenario futuro da brividi, ilbritannico costretto a chiudere tutto. Boris Johnson Fonte GettyLastretta nella morsa del virus, decisa a salvaguardare la salute dei propri cittadini si avvia verso l’inevitabile. Il primo ministro Boris Johnson, dopo una iniziale fase in cui si è provato a contenere il contagio con misure intermedie, non vede altra via d’uscita che la chiusura totale. Per preservare quindi la salute dei cittadini e probabilmente per avere la possibilità di trascorrere senza ulteriori serrate le feste natalizie. La situazione è davvero al limite, ed alcuni dati in mano alle istituzioni inglesi hanno fornito la proiezione di un eventuale scenario futuro, tenendo presente l’andamento ...

