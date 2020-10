GP Emilia Romagna, Verstappen: 'Non una gran qualifica, troppo lontano dalle Mercedes' (Di sabato 31 ottobre 2020) Un miracolo dopo l'altro . Il lavoro del box Red Bull fa venire i brividi per la velocità e la risoluzione dei problemi. Anche questa volta così come era successo per il GP d'Ungheria, Max Verstappen ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 31 ottobre 2020) Un miracolo dopo l'altro . Il lavoro del box Red Bull fa venire i brividi per la velocità e la risoluzione dei problemi. Anche questa volta così come era successo per il GP d'Ungheria, Max...

RegioneER : ??#CORONAVIRUS, ordinanza: dal 1^ al 24 novembre, centri commerciali chiusi il sabato e la domenica nel piacentino.… - sbonaccini : SANITÀ’: aiuto alle famiglie. Anche nel 2020 in @RegioneER le famiglie numerose non pagano nessun #ticket per prime… - RegioneER : #sanitàER CORONAVIRUS, l'aggiornamento: su 17.577 tamponi fatti, 1.763 nuovi positivi, di cui 929 asintomatici da c… - VIGELLI : @GiampaoloGalli @CottarelliCPI @ASLRoma1 @nzingaretti @FDebenedetti @istbrunoleoni @999nuvola @CarloStagnaro… - infoitsalute : EMILIA-ROMAGNA: Covid, sfondata quota duemila contagi giornalieri -

Ultime Notizie dalla rete : Emilia Romagna Coronavirus, l'aggiornamento: su 19mila tamponi 2.046 nuovi positivi, di cui 963 asintomatici da controlli regionali. +233 guariti Regione Emilia Romagna F1: Emilia; Hamilton il più veloce nelle libere, Leclerc 5/o

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - All'insegna del duello fra le Mercedes e le Red Bull la prima e unica sessione di prove libere sul circuito di Imola dove domani si correrà il gran premio di F1 dell'Emilia ...

Coronavirus Emilia Romagna, oltre 2mila contagi e 19 morti: il bollettino

Superano quota 2mila i nuovi contagi in Emilia-Romagna. Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in regione si sono registrati 55.841 casi di positività, cioè ben 2.046 in più rispetto a ieri, su un ...

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - All'insegna del duello fra le Mercedes e le Red Bull la prima e unica sessione di prove libere sul circuito di Imola dove domani si correrà il gran premio di F1 dell'Emilia ...Superano quota 2mila i nuovi contagi in Emilia-Romagna. Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in regione si sono registrati 55.841 casi di positività, cioè ben 2.046 in più rispetto a ieri, su un ...