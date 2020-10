Google One, arriva il servizio VPN in America: presto in Europa (Di sabato 31 ottobre 2020) Altra novità per Google che ha deciso di introdurre il servizio VPN all’interno del suo pacchetto One. Quest’ultimo, al momento, è disponibile sono in America e per gli utenti Android. Il prossimo passo sarà, come annunciato dall’azienda, di renderlo accessibile anche per i sistemi iOS, Windows e MacOS. Ben presto, comunque, il servizio arriverà … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Altra novità perche ha deciso di introdurre ilVPN all’interno del suo pacchetto One. Quest’ultimo, al momento, è disponibile sono ine per gli utenti Android. Il prossimo passo sarà, come annunciato dall’azienda, di renderlo accessibile anche per i sistemi iOS, Windows e MacOS. Ben, comunque, ilarriverà … L'articolo proviene da Inews.it.

