Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di sabato 31 ottobre 2020) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dall'allarme coronavirus. La situazione vede la Lega sempre primo partito in crescita rispetto ad un mese fa. Crescono anche il Pd e Forza Italia. Crolla invece il Movimento 5 Stelle e si ferma anche la corsa di Fratelli d'ItaliaCrolla il consenso verso il premier Conte ed il suo governo. Sembrano infatti convincere poco le ultime decisioni per la gestione della pandemia da Covid. Il premier ha un gradimento del 58%, ben 12 punti in meno rispetto a sei mesi fa e non è più il politico più apprezzato. Al suo stesso livello si attesta anche Luca Zaia.Per quanto riguarda il governo il valore di gradimento è del 55%, due punti in meno in un mese, ben 16 in meno rispetto a ... Leggi su panorama (Di sabato 31 ottobre 2020) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dall'allarme coronavirus. La situazione vede la Lega sempre primo partito in crescita rispetto ad un mese fa. Crescono anche il Pd e Forza Italia. Crolla invece il Movimento 5 Stelle e si ferma anche la corsa di Fratelli d'ItaliaCrolla il consenso verso il premier Conte ed il suo governo. Sembrano infatti convincere poco le ultime decisioni per la gestione della pandemia da Covid. Il premier ha un gradimento del 58%, ben 12 punti in meno rispetto a sei mesi fa e non è più il politico più apprezzato. Al suo stesso livello si attesta anche Luca Zaia.Per quanto riguarda il governo il valore di gradimento è del 55%, due punti in meno in un mese, ben 16 in meno rispetto a ...

Piu_Europa : Il #Covid sta esplodendo dentro i penitenziari italiani: secondo gli ultimi dati, vi sarebbero 215 detenuti e 232 a… - Internazionale : Negli ultimi mesi il governo egiziano ha incoraggiato le vittime e i testimoni a denunciare gli abusi sessuali. Ma… - matteosalvinimi : Chiudere attività come palestre, cinema e teatri che negli ultimi mesi hanno investito tanto per adeguare gli stand… - noChiaranoparty : RT @Skamlove13: Riguardando questa scena ho i brividi ogni volta. La faccia sicura di Niccolò e quella meravigliata di Martino. Quella sera… - motonio : RT @Intercultura_IT: Mancano pochi giorni alla chiusura delle iscrizioni per concorrere per una #borsadistudio con #Intercultura! Ti aspett… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli ultimi Le fake news online orientano l'opinione pubblica: che dicono gli ultimi studi Agenda Digitale Van Dijk, operazione al ginocchio riuscita: la nota del Liverpool

Il difensore olandese si è sottoposto all'intervento al legamento a Londra e nei prossimi giorni inizierà la riabilitazione. Gli ultimi minuti di Virgil van Dijk in campo risalgono al derby della Mers ...

Pizzarotti guida la rivolta dei sindaci, lettera appello a Conte: “Sostegni per gestire la pandemia nei Comuni”

Gli amministratori locali chiedono aiuti per «milioni di italiani finiti in povertà o rimasti soli perché il Covid sta portando via intere famiglie» ...

Il difensore olandese si è sottoposto all'intervento al legamento a Londra e nei prossimi giorni inizierà la riabilitazione. Gli ultimi minuti di Virgil van Dijk in campo risalgono al derby della Mers ...Gli amministratori locali chiedono aiuti per «milioni di italiani finiti in povertà o rimasti soli perché il Covid sta portando via intere famiglie» ...