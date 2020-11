Gli “over 65” tra casa e tempo libero, un’economia che vale 6 miliardi di euro (Di sabato 31 ottobre 2020) La Liguria è la seconda regione più anziana d’europa con il 28,5% di popolazione residente. I consumi degli anziani sono circa un quinto del totale Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 31 ottobre 2020) La Liguria è la seconda regione più anziana d’pa con il 28,5% di popolazione residente. I consumi degli anziani sono circa un quinto del totale

lorepregliasco : Non so voi, ma io conosco tante persone over 65 o over 70 che fanno gli imprenditori, i commercianti, i liberi prof… - sole24ore : Dopo il vertice tra l’esecutivo e i rappresentanti di Regioni, province e Comuni si va verso lo stop alla mobilità… - MediasetTgcom24 : Covid, in Piemonte 'alberghi assistiti' per gli over 65 asintomatici #piemonte - roro_carta : @acardini @GiovanniToti Ho scelto il tuo tweet a caso per chiedere spiegazioni. Cosa ha detto di sbagliato Toti? È… - Renato19571 : @Steva781 @corcas77 @GiovanniToti E allora mettili in un hotel.... Ma quanto successo in Lombardi ioa non insegna… -