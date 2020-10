Gli ebrei italiani e la “vivissima riconoscenza” a Mussolini. Il concordato dimenticato (Di sabato 31 ottobre 2020) Roma, 31 ott – «Mussolini ha un approccio inedito anche per l’epoca al tema del razzismo: filosoficamente, più che discriminare le altre razze … cerca di innalzare antropologicamente la figura dell’italiano. … credo che il Duce non sia mai stato convintamente antisemita, specialmente all’inizio, soprattutto se rapportiamo il suo pensiero a quello degli uomini e della cultura del suo tempo. Ma è indubbio che a un certo punto la rivoluzione antropologica che il fascismo porta avanti si colori anche di connotazioni razziali … senza tuttavia mai giungere a tesi sterminazioniste». Così Adriano Scianca sintetizza, in un’intervista concessa ad Adnkronos e riportata dal Primato Nazionale, l’analisi sul razzismo Mussoliniano da lui svolta nel saggio ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 31 ottobre 2020) Roma, 31 ott – «ha un approccio inedito anche per l’epoca al tema del razzismo: filosoficamente, più che discriminare le altre razze … cerca di innalzare antropologicamente la figura dell’italiano. … credo che il Duce non sia mai stato convintamente antisemita, specialmente all’inizio, soprattutto se rapportiamo il suo pensiero a quello degli uomini e della cultura del suo tempo. Ma è indubbio che a un certo punto la rivoluzione antropologica che il fascismo porta avanti si colori anche di connotazioni razziali … senza tuttavia mai giungere a tesi sterminazioniste». Così Adriano Scianca sintetizza, in un’intervista concessa ad Adnkronos e riportata dal Primato Nazionale, l’analisi sul razzismoano da lui svolta nel saggio ...

