Gli artisti salernitani hanno brillato per la loro assenza (Di sabato 31 ottobre 2020) di Olga Chieffi A Napoli ha sfilato un corteo funebre simbolico dove, in piazza del Gesù, centro storico della città, i lavoratori dello spettacolo si sono dati appuntamento per celebrare “la morte del nostro lavoro”, affiancati dall’Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, Eleonora de Majo e dai lavoratori della Whirpool, a Torino alle centinaia di musicisti e attori si sono uniti anche i lavoratori dei circhi e dei luna park; numerosissimi, cantanti, musicisti, attori, ballerini, maestranze di ogni tipo, che sono scesi in piazza a Milano davanti al teatro alla Scala per chiedere “diritti, dignità, reddito e cultura”. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di sabato 31 ottobre 2020) di Olga Chieffi A Napoli ha sfilato un corteo funebre simbolico dove, in piazza del Gesù, centro storico della città, i lavoratori dello spettacolo si sono dati appuntamento per celebrare “la morte del nostro lavoro”, affiancati dall’Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, Eleonora de Majo e dai lavoratori della Whirpool, a Torino alle centinaia di musicisti e attori si sono uniti anche i lavoratori dei circhi e dei luna park; numerosissimi, cantanti, musicisti, attori, ballerini, maestranze di ogni tipo, che sono scesi in piazza a Milano davanti al teatro alla Scala per chiedere “diritti, dignità, reddito e cultura”. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

GVNVNCR : RT @LaFionda2020: Le femministe dicono che, causa patriarcato, le donne non partecipavano alla vita pubblica. Se così fosse, gli artisti de… - lellinara : RT @KikiRooms: @FabioConcato Gli artisti ora non devono mollare... Proteggiamo la musica, proteggiamo l'arte, proteggiamo la Bellezza ?? - ZetatielleM : Proteste in piazza in tutta Italia. Gli artisti riuniti hanno manifestato pacificamente al grido di 'vogliamo lavor… - Graficnovel : Oggi alla manifestazione tutto sembrava diverso e mentre mi mischiavo tra gli artisti in piazza pensavo che questo… - arteletteratura : RT @teatrolafenice: ?? Gli artisti della Fenice stasera sono alla Villa Contarini di Piazzola sul Brenta. Siamo sempre entusiasti di suonare… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli artisti Torino, Baricco in piazza con gli artisti dello spettacolo: "Chiusura dei teatri soluzione semplicistica" La Repubblica Settanta in piazza Aranci: "Siamo in ginocchio, vogliamo sussidi"

Il presidio di ristoratori, artigiani, artisti e gestori di palestre contro le misure sempre più restrittive. "Chiuderemo tutti" ...

CHIUSURA CINEMA E TEATRI/ Ma gli artisti hanno davvero ancora qualcosa da dire?

Politica - La chiusura di cinema e teatri, il blocco dei concerti sono misure che rischiano di uccidere la cultura, ma gli artisti hanno ancora qualcosa da dire?. Non voglio peraltro " e poi la ...

Il presidio di ristoratori, artigiani, artisti e gestori di palestre contro le misure sempre più restrittive. "Chiuderemo tutti" ...Politica - La chiusura di cinema e teatri, il blocco dei concerti sono misure che rischiano di uccidere la cultura, ma gli artisti hanno ancora qualcosa da dire?. Non voglio peraltro " e poi la ...