Gli arbitri tedeschi hanno aperto un profilo social | così spiegano le decisioni che vengono prese durante le partite

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 ottobre 2020) “Decisione dell’arbitro: cartellino rosso. Motivo del test: condotta antisportiva? Decisione finale: cartellino giallo”. Tesi, antitesi, sintesi. Non sono appunti di filosofia, ma un tweet che spiega lesui campi della Bundesliga tedesca. Succede che, nella patria di Hegel e Kant, i fischiettiun proprio account twitter – @dfbschiris – per spiegare le, in campo o al Var. Da agosto il canale ha sciorinato un lungo riepilogo di evidenze. Una catena di prove empiriche, talvolta interrotte da spiegazioni sul rapporto tra l’uomo e la tecnica che lo assiste nel prenderecomplesse, in grado di modificare il corso degli eventi. #RBLBSC 90.+2 SR-Entscheidung: Rote Karte, Grund der ...