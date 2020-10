Giulio Berruti su Maria Elena Boschi: “la prima notte da me mi ha chiesto…” (Di sabato 31 ottobre 2020) Giulio Berruti racconta per la prima volta oggi pomeriggio a Verissimo da Silvia Toffanin il suo primo incontro con Maria Elena Boschi: Sono felice. Maria Elena è una persona a cui voglio molto bene. E’ speciale. Quando la vedo sorrido e penso che sia abbastanza.Giulio Berruti La conduttrice durante l’intervista prosegue chiedendo informazioni in più in merito al primo incontro tra i due. Ecco le dichiarazioni di Berruti: Ci siamo incontrati la prima volta nel 2014 all’uscita di un cinema. Poi ci siamo rivisti dopo tre anni ad un evento. Poi sono passati ancora alcuni anni prima che ci incontrassimo nuovamente. Finito il ... Leggi su trendit (Di sabato 31 ottobre 2020)racconta per lavolta oggi pomeriggio a Verissimo da Silvia Toffanin il suo primo incontro con: Sono felice.è una persona a cui voglio molto bene. E’ speciale. Quando la vedo sorrido e penso che sia abbastanza.La conduttrice durante l’intervista prosegue chiedendo informazioni in più in merito al primo incontro tra i due. Ecco le dichiarazioni di: Ci siamo incontrati lavolta nel 2014 all’uscita di un cinema. Poi ci siamo rivisti dopo tre anni ad un evento. Poi sono passati ancora alcuni anniche ci incontrassimo nuovamente. Finito il ...

VanityFairIt : «La prima sera in cui si è fermata da me mi ha chiesto di pregare per le persone che soffrono» - DomenicaGianne4 : #Verissimo Giulio Berruti parla della Boschi. Ma davvero non è un spot pubblicitario? - Penicottero13 : Che trash Giulio Berruti che fa la preghierina con Maria elena Boschi prima di trombare ?? #verissimo - Vale97B : RT @TEVLLUS: che crush pazzesca Giulio Berruti, la me undicenne sta urlando #Verissimo - BeaVolina : secondo me Giulio Berruti e Maria Elena Boschi sono una coppia stra bella!!!? #Verissimo -