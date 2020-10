Giulio Berruti racconta la sua storia con Maria Elena Boschi: “È una persona speciale, la prima sera che abbiamo passato insieme mi ha chiesto di pregare” (Di sabato 31 ottobre 2020) Giulio Berruti a Verissimo: “La prima sera insieme Maria Elena Boschi mi ha chiesto di pregare” “La prima sera che abbiamo passato insieme mi ha chiesto di pregare”: così l’attore Giulio Berruti racconta la prima notte trascorsa con la sua fidanzata, l’ex ministro Maria Elena Boschi. L’interprete ha esternato per la prima volta i suoi sentimenti nei confronti della deputata di Italia Viva al programma Verissimo, il rotocalco in onda ogni sabato su Canale ... Leggi su tpi (Di sabato 31 ottobre 2020)a Verissimo: “Lami hadi pregare” “Lachemi hadi pregare”: così l’attorelanotte trascorsa con la sua fidanzata, l’ex ministro. L’interprete ha esternato per lavolta i suoi sentimenti nei confronti della deputata di Italia Viva al programma Verissimo, il rotocalco in onda ogni sabato su Canale ...

