Giulio Berruti: chi è, anni, carriera, curiosità, vita privata, amori, Maria Elena Boschi (Di sabato 31 ottobre 2020) E’ tutto pronto per un’altra puntata di Verissimo, in onda come sempre su Canale 5 a partire dalle 16.00. Ospite in studio l’attore Giulio Berruti, che ripercorrerà la sua carriera e parlerà del suo nuovo amore in un’intervista a cuore aperto. Intanto, in quest’articolo troverete informazioni e curiosità su Giulio Berruti. Giulio Berruti: chi è, anni, carriera Giulio Berruti è nato a Roma il 27 settembre del 1984 da padre oculista e da madre avvocato ed ex funzionario della Presidenza della Repubblica. Dopo il liceo scientifico e il conseguimento del diploma professionale di odontotecnico, Giulio si è iscritto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 31 ottobre 2020) E’ tutto pronto per un’altra puntata di Verissimo, in onda come sempre su Canale 5 a partire dalle 16.00. Ospite in studio l’attore, che ripercorrerà la suae parlerà del suo nuovo amore in un’intervista a cuore aperto. Intanto, in quest’articolo troverete informazioni e curiosità su: chi è,è nato a Roma il 27 settembre del 1984 da padre oculista e da madre avvocato ed ex funzionario della Presidenza della Repubblica. Dopo il liceo scientifico e il conseguimento del diploma professionale di odontotecnico,si è iscritto ...

VanityFairIt : «La prima sera in cui si è fermata da me mi ha chiesto di pregare per le persone che soffrono» - LiberoPetrucci : RT @cobecio: @VanityFairIt Giulio Berruti è il nuovo Melandri - CorriereCitta : Giulio Berruti: chi è, anni, carriera, curiosità, vita privata, amori, Maria Elena Boschi #verissimo #giulioberruti… - sintiboran : RAGA MI DICHIARO UFFICIALMENTE BIMBA DI GIULIO BERRUTI - infoitcultura : Giulio Berruti: 'Maria Elena Boschi è una persona speciale' -