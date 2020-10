Giù le mani dal nostro risparmio! Il preoccupante monito “sibillino” di Mattarella

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 31 ottobre 2020) Roma, 31 ott – Correva l’anno 1924 quando, su impulso dell’economista Maffeo Pantaleoni, veniva istituita la Giornata mondiale del risparmio. L’appuntamento, che cade nella giornata odierna ma è stato celebrato ieri, giunge alla sua 96esima edizione nel nome di “Risparmio: Futuro presente” – questo il titolo scelto dall’Associazione di Fondazioni e Casse di risparmio, che annualmente cura le iniziative collegate. Ma quali cicale: italiani popolo di formiche Se è vero che il risparmio, stando almeno al dettato costituzionale, è incoraggiato e tutelato “in tutte le sue forme”, la previsione della Carta non sembra, almeno negli ultimi anni, aver trovato piena efficacia applicativa. Si pensi alla vicenda Monte dei Paschi, per non parlare di Banca Etruria: decine di migliaia di risparmiatori letteralmente ...