Giorgia Rossi positiva al Coronavirus (Di sabato 31 ottobre 2020) Giorgia Rossi - Pressing Serie A Un'altra conduttrice annuncia la sua positività al Coronavirus. Si tratta di Giorgia Rossi, volto di punta di Sport Mediaset e al timone di Pressing Serie A ogni domenica in seconda serata su Italia 1. "Ciao a tutti, purtroppo è toccato anche a me… positiva al Covid-19" annuncia la giornalista romana sul suo profilo Instagram, precisando di essere "a casa, sotto osservazione medica". L'appuntamento di domani con Pressing andrà comunque in onda, con la conduttrice che per una sera – e spera che sarà una soltanto – seguirà da telespettatrice il suo programma: "Saró sicuramente davanti alla tv pronta come sempre a tifare per la meravigliosa squadra di ..."

