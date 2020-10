Giorgia rossi positiva al coronavirus | le sue condizioni

Leggi su howtodofor

(Di sabato 31 ottobre 2020) Non si arresta il contagio da Covid-19 tra i personaggi televisivi, con conseguenti cambiamenti sui palinsesti. Risultaanche, la conduttrice di Pressing Serie A che, di conseguenza, sarà assente nella puntata prevista in onda domenica 1 novembre alle ore 23.55 su Italia 1. Lo ha fatto sapere lei stessa con un tweet, in cui comunica di essere in isolamento nella sua abitazione. Ciao a tutti, purtroppo è toccato anche a me..al Covid-19. Sono a casa, sotto osservazione medica ma non potrò esserci domani a Pressing. Sarò sicuramente davanti alla tv pronta come sempre a tifare per la meravigliosa squadra di Mediaset. Mi raccomando state attenti. La carriera diLanon entra nel ...