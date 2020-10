Ginnastica ritmica | Milena Baldassari vince i Campionati Italiani! Battuta Agiurgiuculese nell’all-around

Leggi su oasport

(Di domenica 1 novembre 2020)Baldassarri si è laureata Campionessa Italiana nel concorso generale individuale di. Al Palaghiaccio di Folgaria (in provincia di Trento) la romagnola si è imposta col totale di 92.050 punti, al termine di una gara di grandissima sostanza e in rimonta sulla grandissima rivale Alexandra. La 19enne, capace dire lo scudetto con Fabriano settimana scorsa, si è distinta soprattutto al cerchio (23.950) e alla palla (23.850), è stata molto brava alle clavette (23.600) e si è difesa al nastro (20.650). Proprio il nastro è stato l’attrezzo decisivo per l’assegnazione del tricolore: Alexandra(seconda con l’Udinese in campionato, aviere dell’Aeronautica Militare proprio ...