Giampaolo: 'Settimana fondamentale per il futuro del Torino' (Di sabato 31 ottobre 2020) Il sabato del Toro è un concentrato di fiducia, speranze, aspettative. Perché "domani mi aspetto di mettere un mattone. Non dieci, ma uno bisogna metterlo", racconta Marco Giampaolo alla vigilia della ... Leggi su gazzetta (Di sabato 31 ottobre 2020) Il sabato del Toro è un concentrato di fiducia, speranze, aspettative. Perché "domani mi aspetto di mettere un mattone. Non dieci, ma uno bisogna metterlo", racconta Marcoalla vigilia della ...

sportli26181512 : Giampaolo: 'Settimana fondamentale per il futuro del Toro. Auguri al presidente Cairo': Giampaolo: 'Settimana fonda… - Gazzetta_it : #Giampaolo: 'Settimana fondamentale per il futuro del #Torino. Auguri al presidente #Cairo' - sportli26181512 : Torino: è la settimana decisiva per Giampaolo: Domani comincia una settimana molto importante per il futuro di Marc… - outsider1899 : RT @outsider1899: A inizio settimana sorge spontanea una domanda: tra Giampaolo e Pirlo, chi è l’allenatore più forte? ?? - p_giampaolo : Il primo giorno di un nuovo #Dpcm e di una nuova settimana. Buon lunedì ?? -