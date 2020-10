GF Vip | Oppini furioso con Dayane | “Arrogante e bugiarda”

tempoweb : Tra #francescooppini e #tommasozorzi amicizia al capolinea E interviene Alba Parietti - SecolodItalia1 : Gf Vip, Francesco Oppini smaschera Stefania e cambia tutto: sui social rivolta contro i “tre furbi”… - ChiccoseDOC : “GFVIP 5”: ESCLUSA AL TELEVOTO GUENDA GORIA, VIS A VIS CON PAPA’ AMEDEO E SOSTENUTA DAL PUBBLICO INSORTO QUASI A PL… - Novella_2000 : Oppini al vetriolo contro Dayane: 'Sei arrogante, presuntuosa e maleducata', poi lancia nuove accuse #gfvip - infoitcultura : GF Vip, Francesco Oppini contro Dayane Mello dopo la nomination: «Arrogante e bugiarda» -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Oppini

Il giornalista, nonostante Signorini gli abbia raccomandato di non spoilerare eventi accaduti fuori dal reality, cade in tentazione: svela che il GF Vip è stato prolungato e i suoi dubbi sui tamponi.Gf Vip, Francesco Oppini a rischio squalifica? La frase choc su Dayane Mello indigna il web: «Fuori subito». Su Twitter, in queste ore, sta girando un video estratto dal live del Grande Fratello Vip ...