GF Vip, grande sorpresa per Francesco Oppini: la lezione di Alba Parietti

L'ultima puntata del grande Fratello Vip è stata ricca di emozioni con un'eliminata a sorpresa, Guenda Goria, che ha fatto sollevare non poche polemiche. Altro protagonista della puntata è stato Francesco Oppini, che ha avuto una sorpresa dolcissima per il compleanno della fidanzata Cristina Tomasini. Durante la trasmissione è intervenuta anche Alba Parietti, che ha voluto dire qualche parola a Tommaso Zorzi in merito al rapporto con il figlio, con cui c'è stata maretta. La showgirl, recentemente, è stata pesantemente criticata dall'opinionista Antonella Elia per la sua ingerenza nelle faccende del figlio.

