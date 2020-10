Gf Vip | Amedeo Goria si scusa con Maria Teresa | “Ho trascurato i miei figli”

(Di sabato 31 ottobre 2020), nella puntata di ieri sera, è entrato nella Casa del Gf per confrontarsi conRuta a proposito di sua figlia Guenda: ecco cosa si sono detti Visualizza questo post su Instagrame @ruta hanno finalmente modo di parlare… le parole su @guendahanno aperto una ulteriore ferita nel … L'articolo Gf Vip,sicon: “Hofigli” proviene da YesLife.it.

infoitcultura : Gf Vip, il retroscena su Amedeo Goria svelato alla figlia Guenda: 'Lo chiamano idrante'. Il pubblico protesta - infoitcultura : Grande Fratello Vip, siparietto piccante tra Amedeo Goria e Antonella Elia: 'Soprannominato l'idrante', ma i fan in… - infoitcultura : Al Gf Vip spunta il soprannome hard per Amedeo Goria - zazoomblog : Amedeo Goria chi è? Carriera rapporto Guenda Goria Grande Fratello Vip e Curiosità sullex marito di M… - infoitcultura : GF Vip, Amedeo Goria entra nella Casa: il chiarimento con Guenda e Maria Teresa -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Amedeo

Spettacoli e Cultura - Al "Grande Fratello Vip", il giornalista sportivo incontra la figlia per parlare delle tante incomprensioni avute. Guenda ha accettato le scuse del padre: 'Io voglio che tu ...Amedeo Goria torna nella casa del Grande Fratello Vip per scusarsi, al di là del vetro, con figlia Guenda, concorrente del programma e definita dal giornalista 'bipolare'. Poi arriva il commento di An ...