GF Vip 5 | riassunto puntata 30-10-2020 | esce Guenda Goria | entra Paolo Brosio

(Di sabato 31 ottobre 2020) Ladel Grande Fratello Vipdi venerdì 30 ottobre ha riservato non poche sorprese ai telespettatori. E sempre a proposito di sorprese, si è cominciato con quelle fatte ai vip in nomination, ovvero Francesco Oppini,ed Elisabetta Gregoraci. Se il primo ha potuto vedere la fidanzata Cristina Tomasini in collegamento da casa di mamma Alba Parietti, e ha ricevuto da lei una bellissima lettera,ha incontrato il padre Amedeo, che si è scusato per le affermazioni della scorsa settimana e ha chiarito il reale significato delle sue parole. Anche Maria Teresa Ruta, commossa, ha partecipato alla reunion tra padre e figlia. La Gregoraci, invece, è stata pesantemente attaccata da Stefania Orlando, che crede lei stia solo sfruttando ...