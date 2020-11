GF VIP 5, non cessa la polemica su Twitter: l’accusa voti provenienti da account fake (Di domenica 1 novembre 2020) Dopo l’eliminazione di Guenda Goria al GF VIp 5, è scoppiata una polemica su Twitter e sui social dalla accusa “televoto truccato” da account falsi Nella puntata di venerdì 30 ottobre del GF Vip 5 ha visto l’eliminazione di Guenda Goria e il salvataggio di Elisabetta Gregoraci. A quel punto, è scoppiata una polemica data la perplessità dei telespettatori sui social: 20% Pierpaolo, 19% Stefania 17%, Elisabetta, 15% Maria Teresa, 13% Guenda. Stando a quanto riporta Trash Italiano, ogni anno utenti che seguono il programma supportano il loro beniamino, così fondando sodalizi, gruppi, account ed email false. Lo stesso evento si è verificato anche con Adua e Francesca Pepe al ballottaggio, in cui si diversi account ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 1 novembre 2020) Dopo l’eliminazione di Guenda Goria al GF VIp 5, è scoppiata unasue sui social dalla accusa “televoto truccato” dafalsi Nella puntata di venerdì 30 ottobre del GF Vip 5 ha visto l’eliminazione di Guenda Goria e il salvataggio di Elisabetta Gregoraci. A quel punto, è scoppiata unadata la perplessità dei telespettatori sui social: 20% Pierpaolo, 19% Stefania 17%, Elisabetta, 15% Maria Teresa, 13% Guenda. Stando a quanto riporta Trash Italiano, ogni anno utenti che seguono il programma supportano il loro beniamino, così fondando sodalizi, gruppi,ed email false. Lo stesso evento si è verificato anche con Adua e Francesca Pepe al ballottaggio, in cui si diversi...

