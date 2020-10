GF Vip 5 | appena entrato Paolo Brosio la fa grossa | le parole scandalose sul Covid-19

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 31 ottobre 2020) Nonostante siada poche ore nella Casa del Grande Fratello Vip 5,si è già attirato una valanga di polemiche a causa di alcune affermazioni decisamente gravi in merito al-19, che ha preso e per la quale è stato in ospedale diverso tempo. Parlando con i compagni di gioco, il giornalista ha affermato: “I tamponi non sono attendibili. Tutti i morti prima delspariscono e ora si muore solo di? Non esiste”. E ancora, sempre dopo la puntata, il nuovo concorrente del GF Vip ha continuato a lanciare messaggi pericolosi e fuorvianti, quasi negazionisti. Nella stanza blu ha infatti dichiarato: “Bisogna dire che tante patologie… sì, magari c’aveva il, ma non sarebbe stato ...