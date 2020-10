GF Vip 2020 | scontro Parietti-Zorzi | la Gregoraci alle strette | le pagelle della quattordicesima puntata

(Di sabato 31 ottobre 2020) Albachiama Tommaso, Guenda Goria viene eliminata e Antonella Elia critica Elisabetta: nelladel GF Vip è accaduto tutto questo e molto altro. Ancora una volta Alfonso Signorini ha saputo intrecciare alla perfezione momenti comici e più seri, mescolando i vari registri e regalando al pubblico un’altalena di emozioni. Ecco le nostredel GF Vip. ALBA– La richiesta di Francesco Oppini di non intromettersi è caduta nel vuoto e Alba, da vera mamma leonessa qual è, è scesa in campo per difendere il figlio. Dopo che l’imprenditore ha ricevuto una ...

Gresy73 : @Luca08271367 @AGCOMunica @Codacons #Brosio negazionista fa arrabiare tutti. Bufera sul #GfVip… - Gresy73 : @BayerNany #Brosio negazionista fa arrabiare tutti. Bufera sul #GfVip - Teleblogmag : Testa a testa tra Rai Uno e Canale 5. Sorpresa Crozza su NOVE! Iscriviti al nostro canale Telegram!… - zazoomblog : ‘Gf Vip 5’ Vs ‘Tale e Quale Show – Il Torneo’: risultato a sorpresa nella gara degli ascolti! - #‘Tale #Quale… - zazoomblog : Grande Fratello Vip: una concorrente vede un fantasma nella Casa e non è l’unica la testimonianza di un’ex gieffina… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip 2020

Ogni venerdì, Barbara D’Urso durante la puntata di Pomeriggio 5 annuncia quelli che saranno i tempi della puntata di Live non è la D’Urso della domenica successiva. Così è stato anche ieri, 30 Ottobre ...Antonella Elia lascia confrontare il giornalista con l'ex moglie e la figlia, poi svela come era chiamato in passato per il suo fascino da latin lover Amedeo Goria torna nella casa del Grande Fratello ...