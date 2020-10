Gentiloni: “In primavera i primi 20 miliardi del Recovery fund per l’Italia”. Gualtieri: “Pronti a mobilitare altre risorse” (Di sabato 31 ottobre 2020) “Penso che grossomodo i tempi previsti saranno rispettati, nella tarda primavera dell’anno prossimo potrebbe arrivare la prima tranche, il 10% del piano. Se l’Italia fa un piano che comprende anche i prestiti sono circa 20 miliardi”. Lo ha detto il commissario Ue agli Affari economici Paolo Gentiloni alla festa del Foglio, riferendosi ai fondi destinati al nostro paese dal Recovery fund europeo. In tutto si tratta di circa 200 miliardi di euro di cui 127 in forma di prestiti e 82 a fondo perduto. Gentiloni ha poi ricordato come , intanto, siano arrivati i primi 10 miliardi di prestiti dal Sure, il programma gestito dalla Commissione Ue per finanziare cassa integrazione e misure a sostegno del lavoro nei paesi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) “Penso che grossomodo i tempi previsti saranno rispettati, nella tardadell’anno prossimo potrebbe arrivare la prima tranche, il 10% del piano. Se l’Italia fa un piano che comprende anche i prestiti sono circa 20”. Lo ha detto il commissario Ue agli Affari economici Paoloalla festa del Foglio, riferendosi ai fondi destinati al nostro paese daleuropeo. In tutto si tratta di circa 200di euro di cui 127 in forma di prestiti e 82 a fondo perduto.ha poi ricordato come , intanto, siano arrivati i10di prestiti dal Sure, il programma gestito dalla Commissione Ue per finanziare cassa integrazione e misure a sostegno del lavoro nei paesi ...

