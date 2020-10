Gentiloni: “In primavera arriveranno altri 20 miliardi dall’Europa per l’Italia” (Di sabato 31 ottobre 2020) Anche Paolo Gentiloni ha partecipato oggi alla Festa del Foglio, una festa improntata all’ottimismo, nonostante il momento abbastanza drammatico che tutto il mondo sta vivendo ormai da mesi. Non c’è modo migliore di essere ottimisti che pensando ai soldi che arriveranno presto all’Italia dall’Europa. A ricordare di quali aiuti sta usufruendo il nostro Paese ci ha pensato il Commissario Ue all’Economia, che durante il suo intervento ha ricordato che all’Italia è già arrivato un primo bonifico da 10 miliardi attraverso il meccanismo Sure, ma nella tarda primavera del 2021 arriveranno altri 20 miliardi grazie al Recovery Fund. Ci sarebbe poi il Mes, cui nessun Paese ha ancora deciso di ricorrere, ma ... Leggi su blogo (Di sabato 31 ottobre 2020) Anche Paoloha partecipato oggi alla Festa del Foglio, una festa improntata all’ottimismo, nonostante il momento abbastanza drammatico che tutto il mondo sta vivendo ormai da mesi. Non c’è modo migliore di essere ottimisti che pensando ai soldi chepresto all’Italia dall’Europa. A ricordare di quali aiuti sta usufruendo il nostro Paese ci ha pensato il Commissario Ue all’Economia, che durante il suo intervento ha ricordato che all’Italia è già arrivato un primo bonifico da 10attraverso il meccanismo Sure, ma nella tardadel 202120grazie al Recovery Fund. Ci sarebbe poi il Mes, cui nessun Paese ha ancora deciso di ricorrere, ma ...

