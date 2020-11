Genova, le vittime del coronavirus ancora senza funerale: resteranno al Campo 4 per almeno 2 anni (Di sabato 31 ottobre 2020) Era stato assicurato ai parenti che avrebbero potuto seppellire i loro cari con dignità e affetto Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 31 ottobre 2020) Era stato assicurato ai parenti che avrebbero potuto seppellire i loro cari con dignità e affetto

GENOVA - Sono i dati a dirlo: i più in pericolo sono gli anziani, ormai è cosa nota. Il covid continua a mietere vittime tra la popolazione over 70 anche in Liguria. L'Italia si appresta a una nuova m ...

Toti: “C’è una pandemia emotiva. Genova non la chiuderemo”

Il suo collega Vincenzo De Luca ha detto che le chiusure locali non servono e bisogna adottare misure nazionali. Circola l’ipotesi del lockdown per Genova con Milano e Napoli. Ma sa anche che di front ...

