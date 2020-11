Genova, le vittime del coronavirus ancora senza funerale: resteranno al Campo 4 per almeno 2 anni (Di sabato 31 ottobre 2020) Era stato assicurato ai parenti che avrebbero potuto seppellire i loro cari con dignità e affetto Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 31 ottobre 2020) Era stato assicurato ai parenti che avrebbero potuto seppellire i loro cari con dignità e affetto

Andrea80821276 : RT @ilsecoloxix: Covid Liguria: 1068 nuovi casi, 1093 persone ricoverate in ospedale e 25 vittime - Frances87129554 : @il_latinista Povera stellina, in fondo voi legaioli vi esprimete sempre così bene... siete sempre così poco cinici… - Frances87129554 : @il_latinista Ed eccolo mentre fa i selfie ai funerali delle vittime del crollo del ponte di Genova . Coglioncelli… - filo_78 : RT @magicaGrmente22: ' Mia zia aveva 92, morta ad aprile. seppellita nel Campo 4, quello destinato ai morti per Covid. La cosa più assurda… - pennadireve : Sul Secolo di oggi racconto la storia del campo 4, la zona del cimitero di Staglieno dedicata alle vittime #COVID19… -

Ultime Notizie dalla rete : Genova vittime Genova, le vittime del coronavirus ancora senza funerale: resteranno al Campo 4 per almeno 2 anni Il Secolo XIX Coronavirus, Toti: “Pandemia emotiva. Non chiuderemo Genova”. De Magistris: “Preoccupato per contagi e tensioni sociali”

Giovanni Toti non intende chiudere la Liguria. E soprattutto il suo capoluogo Genova. “Abbiamo parlato con il ministro Speranza e anche lui conviene con me che chiudere uno dei gangli logistici del No ...

“Mamma ho il covid, per curarmi servono 7 mila euro”, l’anziana non ci casca e chiama la polizia. Arrestata truffatrice a Genova (l’audio)

“Mamma, ho il covid e sono in pericolo di vita. Ho bisogno di 7000 euro per sottopormi a costose cure”. È questo, in sintesi, il contenuto della telefonata arrivata ieri mattina ad un’anziana donna re ...

Giovanni Toti non intende chiudere la Liguria. E soprattutto il suo capoluogo Genova. “Abbiamo parlato con il ministro Speranza e anche lui conviene con me che chiudere uno dei gangli logistici del No ...“Mamma, ho il covid e sono in pericolo di vita. Ho bisogno di 7000 euro per sottopormi a costose cure”. È questo, in sintesi, il contenuto della telefonata arrivata ieri mattina ad un’anziana donna re ...