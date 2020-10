Genoa, Maran lancia la sfida a Ranieri: “Noi sfavoriti? Giochiamo guardando negli occhi chiunque” (Di sabato 31 ottobre 2020) Domani sera sarà tempo di derby di Genova. In presentazione alla partita ha parlato il tecnico del Genoa, Rolando Maran, che ha lanciato la sfida alla Sampdoria: "Siamo il Genoa, Giochiamo guardando negli occhi chiunque".LE PAROLE DI Marancaption id="attachment 1041771" align="alignnone" width="683" Maran, getty/captionSono fortemente emozionato, il derby conta e questo ci viene trasmesso ogni giorno dal calore dei tifosi del Genoa - ha dichiarato Maran. Vivendo in centro città, con gli spostamenti ridotti all’osso, ho capito il significato di questa partita: sappiamo quale soddisfazione vogliamo regalare ai nostri tifosi. Noi favoriti? Siamo il ... Leggi su itasportpress (Di sabato 31 ottobre 2020) Domani sera sarà tempo di derby di Genova. In presentazione alla partita ha parlato il tecnico del, Rolando, che hato laalla Sampdoria: "Siamo ilchiunque".LE PAROLE DIcaption id="attachment 1041771" align="alignnone" width="683", getty/captionSono fortemente emozionato, il derby conta e questo ci viene trasmesso ogni giorno dal calore dei tifosi del- ha dichiarato. Vivendo in centro città, con gli spostamenti ridotti all’osso, ho capito il significato di questa partita: sappiamo quale soddisfazione vogliamo regalare ai nostri tifosi. Noi favoriti? Siamo il ...

