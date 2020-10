“Gatta in calore!”. GF Vip, Elisabetta Gregoraci sotto attacco per quello che ha fatto con Pierpaolo (Di sabato 31 ottobre 2020) Ancora duri attacchi nei confronti di Elisabetta Gregoraci nella puntata del 30 ottobre. In un primo momento la donna ha avuto un’accesa discussione con Stefania Orlando, visto che quest’ultima nei giorni scorsi ha invitato Pierpaolo Pretelli a ragionare di più perché i sentimenti della gieffina potrebbero non essere veri. La Orlando è stata netta e ha parlato di gesto stucchevole per quanto riguarda il lancio del palloncino. Ma l’ex moglie di Flavio Briatore si è infastidita. Ha esclamato più volte “che tristezza”, ma Stefania ha confermato la sua teoria, secondo la quale il giovane prova davvero qualcosa verso di lei, ma è la Gregoraci a non avere lo stesso interesse. Quest’ultima ha affermato precisamente: “Tristissimo ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 31 ottobre 2020) Ancora duri attacchi nei confronti dinella puntata del 30 ottobre. In un primo momento la donna ha avuto un’accesa discussione con Stefania Orlando, visto che quest’ultima nei giorni scorsi ha invitatoPretelli a ragionare di più perché i sentimenti della gieffina potrebbero non essere veri. La Orlando è stata netta e ha parlato di gesto stucchevole per quanto riguarda il lancio del palloncino. Ma l’ex moglie di Flavio Briatore si è infastidita. Ha esclamato più volte “che tristezza”, ma Stefania ha confermato la sua teoria, secondo la quale il giovane prova davvero qualcosa verso di lei, ma è laa non avere lo stesso interesse. Quest’ultima ha affermato precisamente: “Tristissimo ...

