"Gatta in calore che si struscia. Sporgi il lato b, e...". Prego? Contro la Gregoraci insulti (da brividi) in diretta tv (Di sabato 31 ottobre 2020) Volano stracci al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, su Canale 5. O meglio, volano parole pesantissime Contro Elisabetta Gregoraci, "rea" di aver fatto innamorare Pierpaolo Pretelli e, di fatto, di averlo illuso. E a scatenarsi Contro l'ex di Flavio Briatore, in particolare, è Antonella Elia. La Gregoraci, su precisa domanda di Signorini, afferma: "Io e Pierpaolo non abbiamo una storia". E a quel punto, la Elia scatta e picchia durissimo: "Io sono allibita. Ti ho vista strusciarti Contro quel pover uomo, tipo una Gatta in calore. È troppo? Una Gatta innamorata, scusa mi sono confusa. Tu sporgevi la parte inferiore del tuo corpo e lui appoggiava l'altra parte. Non so se mi sono spiegata". Parole forti, quelle spese ...

