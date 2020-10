Gasperini | ” Ottima gara | peccato per gli infortuni”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 31 ottobre 2020) E’ soddisfatto il tecnico degli orobicial termine di Crotone-Atalanta. Felicità per la vittoria, rammarico per i tanti infortuni. Era la partita chesi aspettava? “Abbiamo fatto una partita d’attacco senza subire particolari pericoli. Siamo stati sempre in controllo, unaver concesso quel gol e non averla chiusa prima”. Rammaricato per gli infortuni, che renderanno la partita di martedì contro il Liverpool un rebus: “De Roon e Gosens erano già out, Hateboer e Romero sono da valutare dopo essersi fatti male oggi, così come Toloi, che ha subito una forte contusione al ginocchio. Abbiamo 3 giorni, speriamo di recuperare qualcuno”. Tra tre giorni i Reds, domenica prossima l’Inter: “Guardo prima alladi ...