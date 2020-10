Gara F1 GP Emilia Romagna Imola 2020: orario, diretta tv e streaming (Di sabato 31 ottobre 2020) Domenica di Gara a Imola. Il 1° novembre il nuovo mese comincerà con uno spettacolare Gran Premio dell’Emilia Romagna, tredicesima tappa del Mondiale 2020 di Formula 1. Alle ore 13:10 la Gara in territorio italiano vedrà un nuovo capitolo della lotta iridata con la Mercedes vicina a conquistare il titolo costruttori e Lewis Hamilton a un passo del settimo Mondiale in carriera. Il GP dell’Emilia Romagna verrà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili in streaming attraverso le piattaforme di Sky Go e Now Tv per gli abbonati al pacchetto sport. La Gara verrà inoltre trasmessa in diretta e in chiaro anche sul canale ... Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020) Domenica di. Il 1° novembre il nuovo mese comincerà con uno spettacolare Gran Premio dell’, tredicesima tappa del Mondialedi Formula 1. Alle ore 13:10 lain territorio italiano vedrà un nuovo capitolo della lotta iridata con la Mercedes vicina a conquistare il titolo costruttori e Lewis Hamilton a un passo del settimo Mondiale in carriera. Il GP dell’verrà trasmesso insui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili inattraverso le piattaforme di Sky Go e Now Tv per gli abbonati al pacchetto sport. Laverrà inoltre trasmessa ine in chiaro anche sul canale ...

