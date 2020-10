Frittata di zucchine e parmigiano (Di sabato 31 ottobre 2020) La Frittata di zucchine è un piatto semplice, ma veloce e gustoso. Potete mangiarlo insieme ad un contorno o nel panino. È comodo come pranzo al sacco, anche per le gite e per i bambini. Vediamo insieme la ricetta. Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 9 uova4-5 zucchine grandi100 g di parmigiano grattugiatoSale fino q.b.Olio per friggereIniziamo la preparazione della Frittata con zucchine e parmigiano, lavando e tagliando le zucchine. Poi mettiamo l’olio in una padella e facciamolo scaldare, quando l’olio sarà caldo aggiungete le zucchine e lasciate cuocere per circa 12-15 minuti. Quando le zucchine saranno dorate togliete con la schiumarola così ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 31 ottobre 2020) Ladiè un piatto semplice, ma veloce e gustoso. Potete mangiarlo insieme ad un contorno o nel panino. È comodo come pranzo al sacco, anche per le gite e per i bambini. Vediamo insieme la ricetta. Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 9 uova4-5grandi100 g digrattugiatoSale fino q.b.Olio per friggereIniziamo la preparazione dellacon, lavando e tagliando le. Poi mettiamo l’olio in una padella e facciamolo scaldare, quando l’olio sarà caldo aggiungete lee lasciate cuocere per circa 12-15 minuti. Quando lesaranno dorate togliete con la schiumarola così ...

La frittata al forno con zucchine e speck è una ricetta facile e veloce: tutti gli ingredienti cuociono direttamente in forno. È un perfetto secondo piatto per un pranzo gustoso. Servita tiepida e ...

Frittata autunnale cotta in forno? Certo, perché il risultato è buono come in padella ma molto meno grasso e risolve tanti problemi ...

