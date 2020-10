Frasso Telesino | comunicazione della Gesesa | interruzione idrica notturna

(Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Comunichiamo che a causa di un’improvvisa riduzione delle portate causata da deficit fisiologico, saremo costretti ad interrompere il servizio idrico questa sera e domani sera, e più precisamente, dalle ore 22.00 alle 06.00 per tutto il Comune di. Tale chiusura consentirà di recuperare la risorsaper le ore diurne garantendo il servizio delle utenze sfavorite. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde 800 51 17 17, gratuito sia da tel.fisso che da cellulare. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Frasso Telesino

