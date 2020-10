Francia-Irlanda oggi | Sei Nazioni rugby | orario | tv | programma | streaming

(Di sabato 31 ottobre 2020) Il Sei2020 di, sabato 31 ottobre, completerà il suosi giocherà allo Stade de France di Parigi alle ore 21.05, ed è l’incontro che potrebbe assegnare la rassegna all’una o all’altra compagine, oppure addirittura all’Inghilterra. Tutti i match della quinta tornata verranno trasmessi in diretta tv su DMAX, mentre la direttaverrà affidata a DPLAY, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale. SEI2020 V giornataSabato 31 ottobreore 21.05 Parigi, Stade de France Diretta tv su DMAX Direttasu DPLAY Diretta live testuale su ...

Gli azzurri allo stadio Olimpico alle 17.45 cercheranno di contenere i danni contro i «Bianchi» in lotta per il titolo ...L'Italia del rugby ha segnato tre mete alla Francia e due all'Irlanda. In base a quante ne segnerà oggi a Roma all'Inghilterra, ore 17,45 nell'Olimpico a porte chiuse, può essere l'ago della bilancia ...