Francesco Renga: età, altezza, peso, i figli con Ambra Angiolini, la compagna Diana (Di sabato 31 ottobre 2020) Una folta chioma di ricci corvini, un sorriso contagioso e talento da vendere. Francesco Renga (all’anagrafe PierFrancesco) è uno dei cantautori di maggior successo nella scena musicale italiana. La passione per la musica l’ha portato lontano, tutto è iniziato quando aveva 16 anni ed era nella band Modus Vivendi. Il gruppo, partecipando al concorso Deskomusic, ha conosciuto gli avversari Precious Time. Quest’ultimi poi sono diventati i famosi Timora, con cui l’artista si è esibito per ben tredici anni. Nel 1999 il gossip della musica è esploso per via di una scottante supposizione: il cantante stava uscendo dai Timoria, come Piero Pelù dai mitici Litfiba. Di conseguenza i fan avevano sperato concretamente che Francesco Renga avrebbe ... Leggi su tuttivip (Di sabato 31 ottobre 2020) Una folta chioma di ricci corvini, un sorriso contagioso e talento da vendere.(all’anagrafe Pier) è uno dei cantautori di maggior successo nella scena musicale italiana. La passione per la musica l’ha portato lontano, tutto è iniziato quando aveva 16 anni ed era nella band Modus Vivendi. Il gruppo, partecipando al concorso Deskomusic, ha conosciuto gli avversari Precious Time. Quest’ultimi poi sono diventati i famosi Timora, con cui l’artista si è esibito per ben tredici anni. Nel 1999 il gossip della musica è esploso per via di una scottante supposizione: il cantante stava uscendo dai Timoria, come Piero Pelù dai mitici Litfiba. Di conseguenza i fan avevano sperato concretamente cheavrebbe ...

bubinoblog : VERISSIMO: SILVIA TOFFANIN ACCOGLIE GIULIO BERRUTI (LA BOSCHI MI HA CHIESTO DI PREGARE) E MICHELLE HUNZIKER - RecensiamoMusic : #FrancescoRenga e #MarcoMasini ospiti di #Verissimo oggi 31 ottobre 2020 - CorriereCitta : Francesco Renga: chi è, anni, carriera, vita privata, amori, All Together Now #verissimo #renga #francescorenga - QuiMediaset_it : A #Verissimo tra gli ospiti di #SilviaToffanin @m_hunziker @RengaOfficial e @giulio_berruti Alle 16.15 su #Canale5 - infoitcultura : Verissimo: Michelle Hunziker, Francesco Renga e gli altri ospiti della puntata -