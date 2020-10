Francesco Renga a Verissimo: “All Together Now è il divertimento necessario durante la pandemia” (Di sabato 31 ottobre 2020) All’arrivo di Francesco Renga a Verissimo risuonano le note della sua musica e sullo schermo scorrono le sue immagini più belle. Silvia Toffanin lo accoglie e insieme snocciolano aneddoti sul Renga padre, il Renga figlio e il Renga artista. Il primo è quello entusiasta e maturo, consapevole della crescita dei figli e delle prime necessità che l’adolescenza comporta, dal motorino al tatuaggio. Il secondo è quello malinconico, cresciuto con una madre che gli ha trasmesso l’amore per la musica e alla quale ha dedicato la bellissima Tracce Di Te. Recentemente Francesco Renga ha dato l’ultimo saluto a suo padre, e i suoi occhi si fanno lucidi quando dagli studi di Verissimo compare la ... Leggi su optimagazine (Di sabato 31 ottobre 2020) All’arrivo dirisuonano le note della sua musica e sullo schermo scorrono le sue immagini più belle. Silvia Toffanin lo accoglie e insieme snocciolano aneddoti sulpadre, ilfiglio e ilartista. Il primo è quello entusiasta e maturo, consapevole della crescita dei figli e delle prime necessità che l’adolescenza comporta, dal motorino al tatuaggio. Il secondo è quello malinconico, cresciuto con una madre che gli ha trasmesso l’amore per la musica e alla quale ha dedicato la bellissima Tracce Di Te. Recentementeha dato l’ultimo saluto a suo padre, e i suoi occhi si fanno lucidi quando dagli studi dicompare la ...

