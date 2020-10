Formula 1, le Mercedes in prima fila nel Gran Premio dell’Emilia-Romagna: Bottas davanti a Hamilton. Settimo Leclerc, Vettel fuori in Q2 (Di sabato 31 ottobre 2020) Valtteri Bottas scatterà dalla pole del Gran Premio dell’Emilia Romagna di Formula 1. Il pilota della Mercedes ha chiuso le qualifiche ufficiali con il miglior tempo in 1’13″609, precedendo il compagno di squadra Lewis Hamilton. In seconda fila Max Verstappen con la Red Bull e Pierre Gasly a bordo dell’AlphaTauri. Ancora male le Ferrari: Settimo tempo per Charles Leclerc che quindi scatterà dalla quarta fila. Mentre scatterà dalla 14esima casella in griglia Sebastian Vettel sull’altra Rossa, il tedesco è stato eliminato nel Q2. Bottas, alla 15esima pole in carriera, ha preceduto di 97 millesimi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) Valtteriscatterà dalla pole deldell’Emiliadi1. Il pilota dellaha chiuso le qualifiche ufficiali con il miglior tempo in 1’13″609, precedendo il compagno di squadra Lewis. In secondaMax Verstappen con la Red Bull e Pierre Gasly a bordo dell’AlphaTauri. Ancora male le Ferrari:tempo per Charlesche quindi scatterà dalla quarta. Mentre scatterà dalla 14esima casella in griglia Sebastiansull’altra Rossa, il tedesco è stato eliminato nel Q2., alla 15esima pole in carriera, ha preceduto di 97 millesimi ...

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Bottas: 'Perfetto in curve 2 e 3. Ma testa alla gara'. #Hamilton: 'Un giro da schifo' #ImolaGP #Mercedes - Gazzetta_it : #Bottas: 'Perfetto in curve 2 e 3. Ma testa alla gara'. #Hamilton: 'Un giro da schifo' #ImolaGP #Mercedes… - sportface2016 : #ImolaGP | Le parole di #Verstappen nel post qualifica - RaiNews : #ImolaGP Domina Mercedes, Verstappen è a mezzo secondo. Settimo Leclerc, Vettel non arriva in Q3 (14°). In evidenza… - PaoloBMb70 : RT @SkySportF1: Mercedes vince il Mondiale Costruttori a Imola se... Le combinazioni #SkyMotori #F1 #Formula1 #ImolaGP -