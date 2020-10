Formazioni ufficiali Sheffield-Manchester City | Premier League 2020 2021

Leggi su sportface

(Di sabato 31 ottobre 2020) LediUnited-, sfida valida per la settima giornata di. Dopo esser stati sorpresa dello scorso campionato, i padroni di casa navigano nel fondo della classifica con un solo punto ottenuto in sei gare, al pari di Burnley e Fulham. Non va tanto meglio ilche finora ha vinto solo due delle cinque gare giocate. Di seguito le scelte iniziali dei due tecnici per la sfida che partirà alle ore 13.30 di sabato 31 ottobre.: IN ATTESA: IN ATTESA