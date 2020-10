Formazioni ufficiali Real Madrid-Huesca | Liga 2020 2021

Leggi su sportface

(Di sabato 31 ottobre 2020) Ledi, sfida valida per l’ottava giornata de La. I blancos che attualmente hanno disputato un turno in meno, ospitano una squadra in forte crisi con due soli pareggi ottenuti in sette gare disputate al momento. Ildopo le difficoltà riscontrate in Europa vuole dare una prova di forza in campionato prima di pensare alla gara con l’Inter. Di seguito le scelte degli allenatori per la sfida che inizierà alle ore 14.00 di sabato 31 ottobre.: IN ATTESA: IN ATTESA