Formazioni ufficiali Crotone-Atalanta | Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di sabato 31 ottobre 2020) Ledi, primo anticipo della sesta giornata diA. Allo stadio Scida è tutto pronto per questo appuntamento che vedrà di fronte la squadra di Stroppa contro quella di Gasperini che per stessa ammissione del tecnico qualche giorno fa ha già in testa la gara col Liverpool in Champions League. Le: In attesa: In attesa