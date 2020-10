Formazioni ufficiali Cittadella-Monza | Serie B 2020 2021

Leggi su sportface

(Di sabato 31 ottobre 2020) Ledi, sfida della sesta giornata del campionato di. La squadra di Venturato sta finora disputando un’ottima stagione che vale il terzo posto dietro ad Empoli e Salernitana, al contrario la squadra di Brocchi che si sarebbe aspettata di poter essere lì, annaspa dietro con tre pareggi e una sconfitta in quattro match. Di seguito le scelte dei due tecnici per la sfida che inizierà sabato 31 ottobre alle ore 14.00.: IN ATTESA: IN ATTESA