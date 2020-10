Formazioni ufficiali Arminia Bielefeld-Borussia Dortmund | Bundesliga 2020 2021

Leggi su sportface

(Di sabato 31 ottobre 2020) Ledi, gara della sesta giornata di. I gialloneri impegnati in Europa nel girone della Lazio, sono attualmente terzi con quattro vittorie ottenute nelle cinque gare finora disputate in Germania. Sono quattro invece i punti complessivi ottenuti finora dall’neopromosso. Sabato 31 ottobre alle ore 15.30 inizierà la sfida, di seguito gli undici iniziali.: IN ATTESA: IN ATTESA