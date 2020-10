FORMAZIONI Crotone Atalanta | Gomez titolare | c’è Zanellato

(Di sabato 31 ottobre 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2020/21:Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 6ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira,, Benali, Vulic, Reca; Simy, Messias. A disposizione: Festa, Crespi, Cuomo, Golemic, Crociata, Rojas, Siligardi, Rispoli, Petriccione, Eduardo. Allenatore: Giovanni Stroppa.(3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Mojica;; Malinovskyi, Muriel. A disposizione: Rossi, Gollini, Šutalo, Palomino, Lammers, Depaoli, Pessina, Ruggeri, Miranchuk, Iličić, ...

infobetting : Crotone-Atalanta (31 ottobre ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici - jesusMurielF : RT @DiMarzio: #CrotoneAtalanta, le scelte di Stroppa e Gasperini - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? #CrotoneAtalanta, le formazioni ufficiali: Malinovskyi, Freuler e Muriel titolari ? - sportface2016 : #CrotoneAtalanta | Le formazioni ufficiali #SerieATIM - fcin1908it : Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Crotone-Atalanta: c'è Muriel con Gomez-Malinovskyi - -

Ultime Notizie dalla rete : FORMAZIONI Crotone

L’Atalanta ha vinto il 75% delle sfide contro il Crotone in Serie A (3/4), tra le squadre affrontate più di due volte nella massima serie contro nessuna vanta una percentuale di successi più alta.Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2020/21: formazioni Crotone Atalanta Ecco gli schieramenti ufficiali di Crotone-Atalanta, match valido per ...