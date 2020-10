FORMAZIONI Bologna Cagliari | le scelte degli allenatori

(Di sabato 31 ottobre 2020) Ecco leufficialiper il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2020/21:Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 6ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic.(4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin, Rog; Nández, Joao Pedro, Sottil; Simeone. Allenatore: Di Francesco. Leggi su Calcionews24.com

