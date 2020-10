(Di sabato 31 ottobre 2020) La notizia era nell'aria, ora è ufficiale: Lorenzo Delè un nuovo giocatore del.L'esperto esterno destro classe 1986, svincolato dopo il fallimento del Trapani, vanta una lunga esperienza in Serie B. Nella serie cadetta ha vestito le maglie di Perugia, Catania, Crotone, Novara, Nocerina e Frosinone con le quali ha totalizzato 214 presenze, oggi, invece, è pronto per la sua nuova avventura con il club rossonero.Calciomercato, Delad un passo: i dettagli. Era stato accostato al Palermo"Sono soddisfatto di essere qui, conosco bene questo girone e metterò a disposizione la mia esperienza e la mia voglia per raggiungere gli obiettivi prefissati dal club.è unacheben ...

sportavellino : Foggia, si presenta Del Prete: 'Remiamo tutti dalla stessa parte' - Mediagol : #Foggia, Del Prete: 'Qui per aiutare, la piazza merita altri palcoscenici. Ho un obiettivo' - iamcalciofoggia : UFFICIALE - Foggia, Del Prete è un nuovo calciatore rossonero - immediatonet : ?? “Vincere a ‘Y’ e dominare il campionato”, lo striscione dei tifosi baresi in vista del derby contro il #Foggia -

Ultime Notizie dalla rete : Foggia Del

Foggia-Bari si avvicina. Domani il derby si giocherà a porte chiuse e in Serie C, categoria che non si addice affatto alla storia dei due club. Un tempo il derby ...Immediatamente soccorso da personale della polizia locale presente sul posto ed da operatori di protezione civile ma per lui nulla da fare. Quando è arrivata ambulanza del 118 non ha potuto far altro ...