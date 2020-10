Firenze manifestazione non autorizzata, molotov contro la Polizia: «Notte surreale, terribile» (Di sabato 31 ottobre 2020) Firenze manifestazione non autorizzata, una ventina i feriti. Lanci di bottiglie di vetro, pietre e molotov. Scene da guerriglia, disordini in città per protestare contro le misure prese dal governo per contenere il contagio da Covid-19. «Ci hanno fatto vivere una Notte surreale, terribile e dolorosa a Firenze. Non è così che si manifestano le proprie ragioni, non è così che si dà voce alla sofferenza. È solo violenza fine a se stessa, gratuita. Chi sfregia Firenze deve pagare per quello che ha fatto». Così il sindaco Dario Nardella dopo la Notte di violenza nel capoluogo. leggi anche l’articolo —> Covid, il ... Leggi su urbanpost (Di sabato 31 ottobre 2020)non, una ventina i feriti. Lanci di bottiglie di vetro, pietre e. Scene da guerriglia, disordini in città per protestarele misure prese dal governo per contenere il contagio da Covid-19. «Ci hanno fatto vivere unae dolorosa a. Non è così che si manifestano le proprie ragioni, non è così che si dà voce alla sofferenza. È solo violenza fine a se stessa, gratuita. Chi sfregiadeve pagare per quello che ha fatto». Così il sindaco Dario Nardella dopo ladi violenza nel capoluogo. leggi anche l’articolo —> Covid, il ...

repubblica : Firenze, si blindano i negozi: da Gucci a Prada alla Rinascente in vista della manifestazione di stasera - repubblica : Nuovo Dpcm, a Firenze tensione per la manifestazione di protesta non autorizzata - Corriere : Manifestazione a Firenze: barriere alle vetrine, città in allerta - Ilsognatore13 : RT @GiancarloDeRisi: Firenze, manifestazione ieri sera contro il governo Conte. Si infiltrano anarchici e centri sociali. La polizia carica… - LoredanaZolf : RT @Tg1Raiofficial: Gravi incidenti ieri sera a #Firenze, molotov e bombe carta contro la polizia. La manifestazione era stata lanciata sui… -