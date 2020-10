Firenze: Guerriglia urbana nella notte, molotov contro la polizia, venti arresti (Di sabato 31 ottobre 2020) Ancora proteste e scontri nella notte a Firenze per il nuovo Dpcm. In pieno centro storico in Piazza della Signoria circa duecento persone si sono radunate per manifestare. Alcuni gruppi ribelli, allontanandosi dal gruppo principale, hanno cominciato una vera e propria Guerriglia con le forze dell’ordine con lancio di bottiglie, fumogeni, cassonetti dati alle fiamme, bombe carta. La polizia ha risposto caricando la folla e arrestando una ventina di persone. Guerriglia urbana nella notte Il centro storico è stato messo a soqquadro e una macchina della polizia è stata danneggiata. Le forze dell’ordine hanno usato fumogeni per allontanare la folla. I gruppi di manifestanti ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 31 ottobre 2020) Ancora proteste e scontriper il nuovo Dpcm. In pieno centro storico in Piazza della Signoria circa duecento persone si sono radunate per manifestare. Alcuni gruppi ribelli, allontanandosi dal gruppo principale, hanno cominciato una vera e propriacon le forze dell’ordine con lancio di bottiglie, fumogeni, cassonetti dati alle fiamme, bombe carta. Laha risposto caricando la folla e arrestando unana di persone.Il centro storico è stato messo a soqquadro e una macchina dellaè stata danneggiata. Le forze dell’ordine hanno usato fumogeni per allontanare la folla. I gruppi di manifestanti ...

eziomauro : Firenze, guerriglia in centro alla manifestazione: bottiglie contro le forze dell'ordine, cariche d… - RaiNews : Sale dei bilancio dei fermati per gli scontri Firenze che al momento sarebbero almeno una ventina. Sarebbero rimast… - RaiTre : In diretta da #Firenze con l'inviato #WalterMolino. La situazione continua ad essere molto fluida. Una guerriglia… - magicaGrmente22 : Guerriglia a Firenze: arrestati quattro anarchici, raffica di denunce - flaviaassss : RT @CucchiRiccardo: La guerriglia urbana e le devastazioni sono inaccettabili e irresponsabili. Ogni protesta è legittima, non lo è mai la… -